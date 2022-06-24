Кириченко может войти в тренерский штаб Бердыева в «Тракторе»

Бывший тренер «Кайрата» Дмитрий Кириченко ответил на вопрос, войдёт ли он в штаб Курбана Бердыева в иранском «Тракторе».

«Войду ли в штаб Бердыева? Думаю, что да. Но могу говорить только за себя. Больше ничего не знаю», — цитирует Кириченко «РБ Спорт».

Специалист рассказал, что ничего не знает об иранском футболе, никогда не был в этой стране. Это должен быть интересный опыт.

Ранее Кириченко работал с Бердыевым в «Кайрате». Недавно стало известно о том, что Курбан Бердыев возглавил «Трактор» и стал техническим директором команды. Помимо того, 69-летний наставник работал в «Рубине» и «Ростове».