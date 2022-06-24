Башкиров ответил на вопрос о будущем

Экс-игрок «Заглембе» Евгений Башкиров поделился информацией о своём будущем.

«Я усиленно занимаюсь своим будущим. Есть ли варианты? Они всегда есть. Веду ли переговоры? Да», — приводит слова Башкирова «РБ Спорт».

В апреле этого года польский «Заглембе» расторг контракт с 30-летним полузащитником. Он выступал за клуб с 2020 года. За это время футболист принял участие в 45 встречах, в которых смог пять раз поразить ворота соперников и записать на свой счет две результативные передачи во всех турнирах.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сказал, что клуб не будет подписывать контракт с игроком, который сейчас проходит сборы с казанской командной.