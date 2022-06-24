Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев высказался о заявлении РФС и РПЛ к зарубежным клубам по поводу новых правил ФИФА.

- Сегодня РФС и РПЛ выпустили совместное заявление к зарубежным клубам по поводу решения ФИФА, в котором просят иностранные команды не злоупотреблять новыми правилами федерации, по которым игроки могут разрывать контракты и уходить. Вы верите, что это заявление может возыметь какое-то действие?

- Оно может возыметь действие на отдельные клубы, но не на все. На те команды, где руководители лояльно относятся к России и сегодняшней ситуации. То есть, это касается скорее не клубов, а отдельных людей. В любой стране сейчас такая разногласия. Кто-то говорит одно, а кто-то другое.

- Как вообще стоит относиться к этому заявлению?

- Это может быть просто человеческое обращение. Оно не может быть официальным. Это приглашение жить мирно. Как у кота Леопольда.

- Это обращение написано потому, что наша лига не может повлиять на клубы юридически, и ей ничего не оставалось, как просить их о лояльности?

- Именно поэтому мы подаем иски. Но позиция ФИФА, УЕФА и многих клубов зависит от политики. Она базируется не на спортивных решениях. Мы же их не нарушали.

- Сейчас непонятная ситуация в «Спартаке» с Мозесом, который не приехал в расположении клуба на сборы. Как думаете, это как раз связано с разрешением ФИФА приостанавливать контракты?

- К этой ситуации надо относиться спокойно, потому что она понятна. Пока идут известные события, мы практически не можем повлиять на подобные решения. Конечно, надо говорить, что это безобразие, что в некоторых случаях имеет место прямое ограбление клубов и воровство футболистов. Но в то же время надо делать свое дело: развивать футбол в стране. На матчи приходило по пятьдесят тысяч еще с союзных времен. Я понимаю, что сейчас время другое, но у нас нет иного варианта, кроме как развивать игру, продвигать ее, рекламировать, повышать к ней интерес. Народ будет ходить и на матчи внутреннего чемпионата. У нас появятся новые Стрельцовы и Яшины. У нас будет нормальный футбол, если мы повысим требования к подготовке. Я не считаю, что наши дети не могут достигать уровня европейского стандарта.

- Предлагаете постепенно отказываться от легионеров?

- Мы к этому должны относиться спокойно. Ну, уехал человек, не хочет играть, и что? Насильно мил не будешь. Что теперь, плакаться в жилетку?

- Уходят ведь ведущие лидеры клубов, как Юри Алберто в «Зените», Мозес в «Спартаке».

- Будут другие лидеры. Нет незаменимых. Нам надо повышать динамику игры и готовность футболистов. У нас нет великих мастеров, но если будет динамичная и атлетичная игра – то и она будет интересна. Футбол многообразен. Я уверен, что наши ребята могут прибавлять. Процентов на сорок они могут играть лучше.

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- Не кажется ли вам, что без легионеров наш чемпионат будет деградировать?

- У меня нет таких опасений по этому поводу. Я опасаюсь только за подготовку своих кадров. И потом, у меня тоже есть вопрос: за последние десять лет наш футбол не деградировал? Взять хотя бы европейские коэффициенты, которые у нас были. Там хорошо видно, как на протяжении десяти лет деградировал наш футбол. В последние годы были еврокубки, в которых наши клубы из восьми матчей выигрывали только один.

- Но были и локальные успехи, например, в прошлом году «Спартак» занял первое место в группе в Лиге Европы.

- Палка один раз тоже может выстрелить. Но за все это время, мы можем говорить только о выходах из группы или о том, что «Зенит» из Лиги чемпионов попал в Лигу Европы и все-таки продолжил еврокубковые выступления весной. Разве это достижение для питерцев или «Спартака»?

- Для «Спартака» это успех.

- Нет никакого достижения. Оно было когда «Спартак» Романцева доходил до полуфинала. Поэтому нельзя говорить о том, что наш футбол не деградировал. Он постепенно, но стабильно опускался. Темпы развития игры у нас уступали другим странам. Посмотрите, сколько раз «Спартак» проигрывал европейским клубам с гораздо меньшими бюджетами. Все это время мы приглашали легионеров, включая тренеров. И при этом потихоньку катились вниз. И что дальше? Разве с этими иностранцами мы никуда не опускались? Это происходило потому, что мы не вкладывали в свой футбол то, что надо, и не работали так, как должны были. Конечно, приглашать легионеров - это нормально, но рассчитывать на то, что кто-то приедет, и наш футбол начнет расти, просто глупо. Именно поэтому мы не продвигали наш футбол.

Елена Григорьевская