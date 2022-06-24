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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — об уходе Кухты: Надо думать до того, когда берёшь легионеров

24 Июня 2022 • 17:42 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.

Сёмин сказал «Чемпионату», что клубу нужно думать, когда покупаешь иностранного футболиста. Должны быть какие-то защитительные соглашения для команд, иначе такие истории будут повторяться и дальше.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что чешский нападающий не вернется в клуб, но его решение связано исключительно из-за семейных обстоятельств.

В прошлом сезоне РПЛ 25-летний Ян Кухта провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Томас Цорн Ян Кухта
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