Сёмин — об уходе Кухты: Надо думать до того, когда берёшь легионеров

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об уходе нападающего Яна Кухты из московского клуба.

Сёмин сказал «Чемпионату», что клубу нужно думать, когда покупаешь иностранного футболиста. Должны быть какие-то защитительные соглашения для команд, иначе такие истории будут повторяться и дальше.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что чешский нападающий не вернется в клуб, но его решение связано исключительно из-за семейных обстоятельств.

В прошлом сезоне РПЛ 25-летний Ян Кухта провел 10 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.