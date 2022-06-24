Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков пожелал удачи Зиньковскому в «Спартаке»

24 Июня 2022 • 17:23 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков поделился мнением о переходе футболиста «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Уход Зиньковского — большая потеря для «Крыльев». Конечно же, это хороший трансфер для «Спартака». Думаю, что Зиньковский может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

Футболист пожелал удачи Зиньковскому в новом клубе, хочется, чтобы ему удалось преодолеть все трудности на своем пути.

Ранее «Спартак» объявил о подписании пятилетнего контракта с 26-летним полузащитником Антоном Зиньковским.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский Максим Глушенков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
17:31 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Шиманьски
17:23 · Россия. Премьер-лига
Глушенков пожелал удачи Зиньковскому в «Спартаке»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — об уходе Кухты: Меня его решение не удивило
17:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» - о Зиньковском: «Он действительно выделялся» эксклюзив
16:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк завершил профессиональную карьеру игрока
16:48 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал о будущем Кухты в «Локомотиве»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о возможной игре сборной России против Саудовской Аравии
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» сменит эмблему клуба
16:11 · Россия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» прокомментировал интерес к Шиманьски
15:49 · Россия. Премьер-лига
Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи команды с момента введения Fan ID
15:29 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски вернётся в расположение «Динамо» после отпуска
15:05 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, кто усилит «Динамо» в летнее трансферное окно
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Представители Фукса отреагировали на слухи о расторжении контракта с ЦСКА эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Йоканович считает, что клуб решит проблему с бойкотом фанатов
Все новости
Рекомендуем