Глушенков пожелал удачи Зиньковскому в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков поделился мнением о переходе футболиста «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых».

«Уход Зиньковского — большая потеря для «Крыльев». Конечно же, это хороший трансфер для «Спартака». Думаю, что Зиньковский может стать одним из лидеров нынешнего «Спартака», — цитирует Глушенкова «Спорт-Экспресс».

Футболист пожелал удачи Зиньковскому в новом клубе, хочется, чтобы ему удалось преодолеть все трудности на своем пути.

Ранее «Спартак» объявил о подписании пятилетнего контракта с 26-летним полузащитником Антоном Зиньковским.