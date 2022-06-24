Цорн рассказал о будущем Кухты в «Локомотиве»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн заявил, что нападающий Ян Кухта покинет клуб.

«Ян Кухта не вернется в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Представитель «железнодорожников» сказал, что игрок останется в Чехии по семейным обстоятельствам. Клуб уже ведет переговоры с чешскими командами о благоустройстве футболиста.

25-летний Кухта перешел в «Локомотив» минувшей зимой из пражской «Славии». Он принял участие в 10 матчах РПЛ, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.