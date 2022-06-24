Сёмин высказался о возможной игре сборной России против Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, что сборная России может провести матч с Саудовской Аравией.

Сёмин заявил «Чемпионату», что считает хорошей работу Российского футбольного союза, который ищет соперников для проведения товарищеских матчей. Хочется, чтобы все сложилось удачно, обязательно нужно играть для поддержания международных отношений.

Ранее президент РФС Александр Дюков сказал, что в июле будут названы соперники по товарищеским матчам сборной России в сентябре. Напомним, что наша национальная команда временно отстранена от всех официальных соревнований ФИФА.