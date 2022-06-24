«Нижний Новгород» сменит эмблему клуба

Российский клуб, представляющий Премьер-лигу, «Нижний Новгород» сменит эмблему после переименования клуба и подписания спонсорского контракта с букмекером.

Об этом стало известно телеграм-каналу «Первый спорт». Ранее команда сменила своё название на «Пари НН». Под этим названием команда уже провела товарищеский матч против «Зенита» на турнире «Кубок PARI Премьер», в котором проиграла в серии пенальти.

Напомним, в прошлом сезоне команда заняла 14-е место по итогам чемпионата России. Летом 2022 года главный тренер Александр Кержаков покинул свой пост, его сменил Михаил Галактионов. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной.