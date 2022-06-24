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«Реал Сосьедад» прокомментировал интерес к Шиманьски

24 Июня 2022 • 16:11 Комментировать

«Реал Сосьедад» не подтвердил заинтересованность в полузащитнике «Динамо» Себастиане Шиманьски.

«Шиманьски? На данный момент мы не работаем ни над одним подписанием», — приводит слова представителя испанской команды «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» и «Севилья» интересуются 23-летним футболистом московского «Динамо». «Бело-голубые» готовы отпустить Шиманьски за 12 миллионов евро.

Польский полузащитник выступает за «Динамо» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Себастиан Шиманьски
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