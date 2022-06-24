Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи команды с момента введения Fan ID

Фанатское движение ЦСКА «Люди в чёрном» опубликовало в своём телеграм-канале заявление, в котором сообщило о бойкоте матчей с участием «армейского» клуба.

В посте говорится, что бойкот будет применён с того момента, как паспорт болельщика (Fan ID) будет введён хоть на каком-нибудь стадионе в РПЛ. Отмена бойкота случится только в случае отмены данного закона. Организация уточнила, что фанаты ЦСКА будут бойкотировать все турниры, где будет использоваться Fan ID.

Фанатское движение добавило, что оно не перестанет поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить идеалам и принципам.

Ранее такое же решение приняли фанаты «Динамо». Первый матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведёт на домашней арене против «Урала». Встреча состоится 16 июля в Москве.