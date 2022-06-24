Шиманьски вернётся в расположение «Динамо» после отпуска

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объявил о том, что польский полузащитник Себастиан Шиманьски вернётся в расположение команды после отпуска.

«Ожидаем, что Шиманьски вернётся в расположение команды к намеченному сроку», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Гафин добавил, что контракт с защитником и воспитанником команды Заурбеком Плиевым команда продлевать не будет.

После окончания сезона-2021/22 российские СМИ писали о том, что 23-летний Шиманьски покинет «Динамо» вслед за Сандро Шварцем, который тренировал команду с осени 2020 года по лето 2022 года.

Новый сезон для «Динамо» начнётся 16 июня домашнем матчем против «Ростова» в рамках первого тура чемпионата России.