Йоканович рассказал, кто усилит «Динамо» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович обозначил трансферные цели команды на лето.

«У нас есть список имен, которые смогут усилить клуб. Возможно, наша команда будет сильнее, чем в прошлом сезоне. Я не волшебник, но сделаю все, чтобы мы смогли успешно выступать», — приводит слова тренера Sport24.

17 июня «Динамо» объявило о назначении 53-летнего Йокановича на пост главного тренера команды. На этом посту он сменил немецкого специалиста Сандро Шварца. Под его руководством московский клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ в прошлом сезоне и вышел в финал Кубка России, где уступил «Спартаку» (0:1).

В первом туре сезона-2022/23 «Динамо» на своём поле сыграет против «Ростова». Встреча состоится в Москве, 16 июля.