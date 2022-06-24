«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»

Канадский «Торонто» в скором времени объявит о завершении сделки по трансферу защитника, который в своё время отыграл 7 сезонов в футболке петербургского «Зенита». По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о капитане «Дженоа» Доменико Кришито.

Ранее Кришито отказался продлевать свой истекающий контракт с «Дженоа». Итальянец готовился покинуть клуб ещё с прошлого лета. Напомним, что в составе «Зенита» Кришито дважды становился чемпионом России.

Ранее «Торонто» подписал другого футболиста из итальянской Серии А. Ещё в феврале с канадским клубом подписал контракт уже бывший капитан и нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.