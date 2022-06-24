Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»

24 Июня 2022 • 15:04 Комментировать

Канадский «Торонто» в скором времени объявит о завершении сделки по трансферу защитника, который в своё время отыграл 7 сезонов в футболке петербургского «Зенита». По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о капитане «Дженоа» Доменико Кришито.

Ранее Кришито отказался продлевать свой истекающий контракт с «Дженоа». Итальянец готовился покинуть клуб ещё с прошлого лета. Напомним, что в составе «Зенита» Кришито дважды становился чемпионом России.

Ранее «Торонто» подписал другого футболиста из итальянской Серии А. Ещё в феврале с канадским клубом подписал контракт уже бывший капитан и нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дженоа Торонто Доменико Кришито
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
17:31 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Шиманьски
17:23 · Россия. Премьер-лига
Глушенков пожелал удачи Зиньковскому в «Спартаке»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин — об уходе Кухты: Меня его решение не удивило
17:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» - о Зиньковском: «Он действительно выделялся» эксклюзив
16:57 · Россия. Премьер-лига
Погребняк завершил профессиональную карьеру игрока
16:48 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал о будущем Кухты в «Локомотиве»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о возможной игре сборной России против Саудовской Аравии
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» сменит эмблему клуба
16:11 · Россия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» прокомментировал интерес к Шиманьски
15:49 · Россия. Премьер-лига
Фанаты ЦСКА будут бойкотировать матчи команды с момента введения Fan ID
15:29 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски вернётся в расположение «Динамо» после отпуска
15:05 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, кто усилит «Динамо» в летнее трансферное окно
15:04 · Россия. Премьер-лига
«Торонто» скоро объявит о трансфере экс-игрока «Зенита»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Представители Фукса отреагировали на слухи о расторжении контракта с ЦСКА эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Йоканович считает, что клуб решит проблему с бойкотом фанатов
Все новости
Рекомендуем