Агентство AGN Football, представляющее интересы защитника московского ЦСКА Бруно Фукса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.ру» отреагировало на слухи о том, что бразилец разорвал свой контракт с «армейцами».

«Не верьте слухам, у Бруно Фукса контракт с ЦСКА до 2025 года, он не собирается его приостанавливать, так что мы не ведем переговоры ни с кем», – заявил представитель агентства в интервью «Евро-Футбол.ру».

В прошлом сезоне Фукс отыграл всего 7 поединков за московский ЦСКА в российской Премьер-лиге. В этих матчах 23-летний защитник не отметился ни одним результативным действием. Напомним, что футболист выступает за команду с 2020 года.