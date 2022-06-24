Главный тренер «Динамо» Йоканович считает, что клуб решит проблему с бойкотом фанатов

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на недавнее заявление фанатов команды бойкотировать матчи с участием команды. На такой шаг активные болельщики «бело-голубых» пошли из-за того, что руководство команды приняло решение провести процедуру Fan ID на домашнем стадионе.

«Наш клуб и менеджмент найдет решение вопроса бойкота фанатов. Мы должны следовать правилам», — сказал Йоканович «Чемпионату».

Тренер добавил, что лиге важно создать условия, чтобы болельщики приходили на стадион, потому что в футбол играют для них. 53-летний специалист убеждён в том, что руководство найдёт способ решить данную проблему.

Напомним, 17 июня «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера Славишу Йокановича, на этом посту он сменил Сандро Шварца.