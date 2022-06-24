Йоканович рассказал, что думает о своей новой команде

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился мыслями после его назначения на пост наставника «бело-голубых».

В интервью «Чемпионату» специалист признался, что в «Динамо» его радужно встретили и он находится в комфортных условиях. Тренер заявил, что руководство поставило перед ним задачу развиваться, тем самым, Йоканович вступил в новую эпоху своей карьеры.

«Для меня это важный проект, у него большие амбиции, а у меня большие амбиции тоже. Надеюсь, что я буду успешен», — сказал тренер.

Напомним, московский клуб объявил о подписании 53-летнего специалиста 17 июня. Соглашение с Йокановичем подписано по схеме «1+1+1». То есть, контракт будет автоматически продлеваться, при достижении определённых условий по итогам сезона.