В Уфе жители города недовольны плакатом Зинченко на стадионе

Лидер башкирского общественного движения «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдинов заявил, что он от лица организации требует снять с фасада стадиона «Уфы» плакат с изображением полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

В своих социальных сетях активист написал, что общественное движение «Чистая Черниковка» призывает убрать баннер гражданина Украины, полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко со стадиона «Уфы».

Активист заявил, что, если требование не будет выполнено он намерен обратиться в профильные органы.

Напомним, 25-летний Зинченко провёл в «Уфе» один сезон. Он защищал цвета башкирского клуба с зимы 2015 года по июль 2016. Украинца приобрёл «Манчестер Сити», заплатив российскому клубу 4 миллиона евро.

До «Уфы» Зинченко выступал за юношеские команды «Шахтёра», футболист родился на Украине в городе Радомышль (Житомирская область).