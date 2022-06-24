Билялетдинов — о Зобнине: Он не тот футболист, который будет снижать требования к себе

Известный российский экс-футболист Динияр Билялетдинов высказался об игре полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

Билялетдинов сказал Sport24, что Зобнин всё ещё выполняет все свои прямые обязанности, но тренер его просто не видит. Экс-игрок отметил, что Зобнин точно не тот футболист, который будет снижать требования к себе.

«Все качества, которые в своё время позволили ему добиться успеха, всё ещё при нём», - добавил Билялетдинов.

Напомним, что в прошлом сезоне Роман Зобнин в составе «красно-белых» провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.