Йоканович вызвал трёх игроков из молодёжной команды

Новый тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович вызвал на тренировки основного состава трёх футболистов из молодёжной команды.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, сербский специалист вызвал трёх игроков из молодёжки, а именно защитника Руслана Шагиахметова и полузащитников Ивана Зазвонкина и Дмитрия Бегуна. Вместе с основной командой эти три футболиста готовятся к товарищескому матчу с клубом «Амкал».

Стоит отметить, что вместе с «Динамо» также тренируются Владислав Карапузов и Николай Комличенко, которые вернулись в московский клуб из аренд.