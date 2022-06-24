Наумов: «Потеря Жемалетдинова скажется на результатах «Локомотива»

Николай Наумов, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», прокомментировал травму полузащитника «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова. Игрок выбыл из строя до конца года из-за проблем с ахилловым сухожилием.
«Он системообразующий игрок. Рифат создавал атаку «Локо». Тяжёлая потеря для клуба. Это отрицательно скажется на результатах», - приводит слова Наумова «Чемпионат».
Ориентировочные сроки восстановления Жемалетдинов колеблются от семи до девяти месяцев.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 25-летний полузащитник провел 24 поединка, отметившись девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.