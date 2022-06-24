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Сёмин — о травме Жемалетдинова: «Надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось»

24 Июня 2022 • 12:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
16.07 18:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал серьёзную травму полузащитника «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России выбыл из строя до конца текущего года из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на тренировке московской команды.

«Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный, кто попал в 33 лучших игрока из «Локомотива», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний Жемалетдинов провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Рифат Жемалетдинов
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