Сёмин — о травме Жемалетдинова: «Надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал серьёзную травму полузащитника «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России выбыл из строя до конца текущего года из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной на тренировке московской команды.

«Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный, кто попал в 33 лучших игрока из «Локомотива», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 25-летний Жемалетдинов провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.