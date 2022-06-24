Ветеран ЦСКА — о Карраскале: Мне кажется, что он начал бездельничать

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу колумбийского полузащитника «армейского» клуба Хорхе Карраскаля.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что колумбиец, конечно же, неплохой парень, но в последнее время Хорхе начал бездельничать. Экс-игрок отметил, что полузащитник провёл несколько неплохих матчей, а затем начал валять дурака.

«Он не любит нагрузки, так что здесь с ним будут проблемы», - добавил Пономарёв.

Напомним, что в прошлом сезоне Хорхе Карраскаль провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых отметился одним голом.