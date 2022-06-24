Игроки «Динамо» объявят бойкот футболисту «Спартака»

Футболисты московского «Динамо» негативно отнеслись к поступку хавбека «Спартака» Наиля Умярова, мешавшего Даниилу Фомину перед пробитием 11-метрового удара в финале Кубка страны. О реакции игроков «бело-голубых» поведала пресс-атташе клуба Полина Лысенко.

В разговоре с «Матч ТВ» она заявила, что в команде есть игроки, которые больше не будут здороваться с полузащитником «красно-белых». По их мнению, поведения Умярова всячески противоречит принципам фэйр-плей, подчеркнула Лысенко.

Напомним, что Фомин не смог реализовать пенальти в компенсированное время. Благодаря этому промаху «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.