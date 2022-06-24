Ковтун — о Зиньковском в «Спартаке»: Всё будет зависеть от его личных амбиций

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался по поводу новичка московской команды Антона Зиньковского.

Ковтун сказал Rusfootball.info, что у Зиньковского очень хорошая перспектива, но всё будет зависеть от взаимопонимания между игроком и тренерским штабом, а также от личных амбиций футболиста. Экс-защитник отметил, что приглашение Зиньковского выглядит интригующе.

Напомним, что в прошлом сезоне Зиньковский выступал за самарские «Крылья Советов». В 30 матчах РПЛ полузащитник забил четыре гола и сделал девять ассистов. Антон в итоге стал лучшим ассистентом чемпионата.