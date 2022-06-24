Гаджиев: Зиньковский может помочь «Спартаку»

Опытный экс-тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался по поводу перехода полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак».

Гаджиев сказал «Чемпионату», что важно, чтобы Зиньковскому в московской команде помогли выйти на новый уровень, ведь если это произойдёт, то игрок сможет раскрыться и будет влиять на результат.

«Зиньковский может помочь «Спартаку», так что это хорошее приобретение», - добавил опытный специалист.

Напомним, что 26-летний Антон Зиньковский официально перебрался в «Спартак» и подписал с «красно-белыми» соглашение до лета 2027 года.