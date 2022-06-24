Экс-защитник «Спартака» Кутепов решил, где хочет продолжить карьеру

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов раздумывает над вариантами продолжения карьеры. Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов, футболист не собирается переходить в «Пари НН».

Журналист отметил, что приоритетом для 28-летнего игрока является переезд в европейский чемпионат. Илья ждет конкретного предложения от иностранного работодателя. Новому клубу Кутепов достанется бесплатно, поскольку сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Защитник выступал за «Спартак» с 2012 года. Последние три сезона Илья был резервистом «красно-белых».

В минувшем розыгрыше РПЛ он принял участие всего в трех поединках Премьер-лиги.