Ильин вернулся в «Ахмат»

Российский нападающий Владимир Ильин официально вернулся в грозненский «Ахмат» из «Краснодара».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, 30-летний российский футболист официально подписал соглашение с «Ахматом». С чеченской командой форвард подписал договор, который рассчитан на два года. До этого Ильин уже выступал за клуб из Грозного, а также играл за «Урал», «Тосно», «Кубань», питерское «Динамо», «Калугу» и другие команды.

В прошлом сезоне Владимир Ильин провёл в российском чемпионате в составе «Краснодара» 22 встречи и отметился четырьмя забитыми мячами.