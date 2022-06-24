Семак рассказал о состоянии недавно прибывших легионеров

Тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами рассказал о том, в каком состоянии в расположение питерского клуба прибыли некоторые легионеры.

Семак сказал, что сейчас тестирование проходят Вендел, Вилмар Барриос и Нуралы Алип, которые, на первый взгляд, находятся в достаточно неплохой физической форме. Тренер отметил, что пока не может оценить состояние хорватского защитника Деяна Ловрена, который только недавно прилетел и приступил к полноценным тренировкам.

Напомним, что пока в расположение «Зенита» ещё не прибыл бразильский форвард Юри Алберто, который может на правах аренды перейти в другой клуб.