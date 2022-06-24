Семак: У меня очень хорошее мнение о Кравцове

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу перспектив молодого российского полузащитника Кирилла Кравцова.

Семак сказал, что сейчас Кравцов входит в основную обойму «Зенита», а в аренду его отправляли только для того, чтобы он набрался опыта и получил игровую практику. Тренер отметил, что сейчас он пытается понять, насколько игрок готов бороться за место в основном составе.

«У меня очень хорошее мнение о Кравцове. Рано или поздно он будет играть ключевую роль в команде», - добавил Семак.

Напомним, что в прошлом сезоне Кирилл Кравцов на правах арендного соглашения выступал за «Нижний Новгород». В 11 матчах РПЛ полузащитник забил один гол и сделал один ассист.