Петржела посоветовал Зобнину переходить из «Спартака» в «Зенит»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

Петржела сказал порталу Sport24, что Зобнину нужно менять клуб, так как его история в «Спартаке» уже завершена и ему необходим новый вызов. Тренер посоветовал полузащитнику перейти в питерский «Зенит».

«Там он сможет снова почувствовать себя настоящим футболистом, но придётся заново доказывать свою силу, так как конкуренция в «Зените» очень серьёзная», - добавил Петржела.

Напомним, что в прошлом сезоне Роман Зобнин провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал один ассист.