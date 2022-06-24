Семак: Оставаться на первом месте непросто

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак заявил о том, что его команда не собирается останавливаться на достигнутом в следующем сезоне.

Семак сказал клубной пресс-службе, что «Зенит» не стоит на месте и хочет двигаться дальше. Тренер отметил, что если питерская команда хотя бы на секунду остановится, то её тут же догонят конкуренты.

«Оставаться на первом месте очень непросто, но у нас нет иного выбора», - добавил российский специалист.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака выигрывает чемпионский титул четыре года кряду.