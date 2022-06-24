Эджуке рассказал об эмоциях после возвращения в ЦСКА

Нигерийский легионер московского ЦСКА Чидера Эджуке поделился эмоциями от возвращения в «армейский» клуб после отпуска. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале российского клуба.

«Я отдохнул, вернулся свежий и готов тренироваться. Я скучал по всем. Мы же команда. Мы снова вместе и начнем работать», - сказал африканский форвард.

Срок трудового соглашения Эджуке с москвичами рассчитан до середины 2024 года. В минувшем сезоне Чидера принял участие в 32 поединках «армейского» коллектива, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач.