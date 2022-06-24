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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о ситуации с Юри Алберто

24 Июня 2022 • 11:08 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами высказался по поводу контрактной ситуации с бразильским форвардом Юри Алберто.

Семак сказал, что сейчас представители питерской команды пытаются разобраться с ситуацией бразильского футболиста. Тренер отметил, что «Зенит» пытается заключить договор аренды или встречной аренды.

«Вероятность того, что Алберто сыграет за «Зенит» в этом сезоне, ещё есть», - добавил Семак.

Напомним, что Юри Алберто пока не прибыл в расположение команды из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне форвард провёл в РПЛ 11 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Юри Алберто
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