Семак высказался о ситуации с Юри Алберто

Наставник «Зенита» Сергей Семак в разговоре с журналистами высказался по поводу контрактной ситуации с бразильским форвардом Юри Алберто.

Семак сказал, что сейчас представители питерской команды пытаются разобраться с ситуацией бразильского футболиста. Тренер отметил, что «Зенит» пытается заключить договор аренды или встречной аренды.

«Вероятность того, что Алберто сыграет за «Зенит» в этом сезоне, ещё есть», - добавил Семак.

Напомним, что Юри Алберто пока не прибыл в расположение команды из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне форвард провёл в РПЛ 11 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.