Андрей Мостовой не боится конкуренции с Бакаевым

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с журналистами клубной пресс-службы своим мнением о конкуренции с Зелимханом Бакаевым.

Мостовой сказал, что конкуренция — это нормально, а особенно в таком большом клубе, как «Зенит». Полузащитник отметил, что совершенно не боится конкуренции с новобранцем питерской команды Зелимханом Бакаевым.

«У нас с Зелимханом немного разные позиции и качества, так что конкуренции с ним я точно не боюсь», - добавил Мостовой.

Напомним, что в прошлом сезоне Андрей Мостовой провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.