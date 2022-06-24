Орлов — о Бердыеве в иранском клубе: Это потеря для нашего футбола

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу Курбана Бердыева, который недавно стал новым главным тренером иранского клуба «Трактор».

Орлов в эфире «Радио Зенит» заявил, что его расстроил тот факт, что столь высококлассный специалист возглавил иранскую команду. Комментатор отметил, что в России часто ищут удобных тренеров, к которым Бердыев не относится.

«Мне кажется, что это большая потеря для нашего футбола, ведь Бердыев специалист высочайшей пробы», - добавил Орлов.

Напомним, что до этого Курбан Бердыев весьма успешно работал в РПЛ с «Рубином» и «Ростовом».