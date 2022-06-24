Ловрен вернулся к тренировкам с «Зенитом»

Опытный хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен приступил к тренировкам с питерской командой.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, 32-летний хорватский футболист, который пропустил вторую половину прошлого сезона из-за повреждения голеностопа, восстановился после травмы и приступил к тренировкам с «Зенитом». Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что Ловрен может приостановить контракт с питерской командой.

В прошлом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.