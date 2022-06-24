Нигматуллин удивился, что Рыбус выбрал РПЛ вместо сборной Польши

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин, поигравший за «Локомотив» и сборную России, отреагировал на решение футбольного союза Польши не вызывать в национальную команду защитника московского «Спартака» Мацея Рыбуса.

«Новости о легионерах, которые вдруг решают уехать, неудивительны. Удивительны варианты, как у Рыбуса, который готов не играть в сборной ради выступления в России», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Ранее польский футболист защищал цвета другого столичного клуба – «Локомотива». После истечения контракта с «железнодорожниками» Мацей на правах свободного агента присоединился к «Спартаку». 32-летний легионер заключил с «красно-белыми» двухлетний контракт. За «народную команду» он будет играть под 13-м номером.