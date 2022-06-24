В «Торпедо» рассказали, сколько новичков клуб подпишет этим летом

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал журналистам о том, сколько новичков планирует подписать московский клуб этим летом.

Менжинский сказал «Спорт-Экспрессу», что торпедовцы планируют подписать пять-семь новых футболистов в ближайшее время. Функционер отметил, что это точно будут футболисты, которые сразу станут претендовать на место в основном составе.

«Мы все переживаем за клуб и стараемся оформить трансферы в сжатые сроки», - добавил Менжинский.

Напомним, что в прошлом сезоне торпедовцы под шефством Александра Бородюка напрямую вышли в элитный дивизион.