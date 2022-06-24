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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА Карраскаль назвал клуб, за который мечтает выступать

24 Июня 2022 • 10:02 Комментировать

Легионер московского ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, за какой европейский клуб мечтает выступать в будущем.

«Моя мечта - играть в «Барселоне». Своей хорошей игрой за ЦСКА я могу приблизиться к ней. Не знаю, сколько займет у меня этот путь», - поведал полузащитник в интервью телеканалу «Матч ТВ».

24-летний колумбийский хавбек перебрался в московский коллектив из аргентинского «Ривер Плейт». В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Карраскаль провел 11 поединков, отметившись одним забитым мячом. Также он получил четыре желтые карточки.

По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на пятом месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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