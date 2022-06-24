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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер сборной Польши высказался о будущем Крыховяка

24 Июня 2022 • 09:54 Комментировать
Краснодар
...
Факел
16.07 18:00

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка.

«Думаю, Крыховяк примет решение, которое пойдёт на пользу ему и команде. Он может уехать из России, для этого ему не потребуется одобрение клуба, но нужно понимать, что на кону стоят большие деньги», — цитирует Михневича Sport.pl.

Напомним, ранее стало известно о том, что ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 32-летний Крыховяк провёл за «Краснодар», АЕК и «Локомотив» в общей сложности 26 матчей, отметившись в них семью забитыми мячами четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Польши в 8 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гжегож Крыховяк Чеслав Михневич
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