В «Торпедо» назвали бюджет и задачу на сезон

Один из руководителей московского «Торпедо» Сергей Менжинский в разговоре с журналистами рассказал о бюджете и задаче столичного клуба на сезон.

Менжинский сказал «Спорт-Экспрессу», что на ФНЛ у торпедовцев был бюджет в 400 миллионов рублей, но после выхода в элитный дивизион бюджет был увеличен до 1,4 миллиарда. Функционер отметил, что если сравнивать с топовыми клубами, то это достаточно скромный бюджет.

«Наша задача на сезон — избежать стыковых матчей и закрепиться в РПЛ», - добавил Менжинский.

Напомним, что в прошлом сезоне торпедовцы под руководством Александра Бородюка заняли первое место в ФНЛ и напрямую вышли в РПЛ.