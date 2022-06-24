Нобоа высказался о признании лучшим игроком сезона в РПЛ

Опытный эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился с журналистами эмоциями после того, как РФС признал его лучшим игроком прошлого сезона в РПЛ.

Нобоа сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень счастлив выиграть столь престижную награду и стать лучшим игроком по итогам сезона. Эквадорец отметил, что он должен поблагодарить всех сотрудников сочинской команды, которые мотивировали его и помогли выиграть приз.

«Стараюсь в каждой игре, спасибо всем!», - добавил Нобоа.

Напомним, что в прошлом сезоне Кристиан Нобоа провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью ассистами.