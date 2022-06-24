Сёмин рассказал, продолжит ли тренерскую карьеру

Легендарный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о своих дальнейших планах в футболе.

«Я не закончил, думаю над продолжением! Жизнь покажет, в тренерской карьере сложно что-то предугадать», - поведал специалист в интервью «Футбольным болтунам».

Последним местом работы 75-летнего наставника был «Ростов», который он покинул в сентябре прошлого года. С того момента Юрий Павлович находится без работы.

Сёмин большую часть своей тренерской карьеры провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал кубок страны.