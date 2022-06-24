Экс-игрок «Спартака» переходит в «Ахмат»

25-летний хавбек тульского «Арсенала» Аяз Гулиев сменит клубную прописку в текущее трансферное окно. По информации «Чемпионата», новым местом работы экс-футболиста «Спартака» станет грозненский «Ахмат».

Стоит отметить, что по итогам минувшего сезона тульский «Арсенал» вылетел из элитного дивизиона чемпионата России. Что касается «Ахмата», то грозненский коллектив финишировал на седьмом месте в таблице Премьер-лиги.

На счету 25-летнего Гулиева 24 сыгранных поединка в минувшем розыгрыше РПЛ. Он не отметился результативным действиями, получив при этом две желтые карточки.