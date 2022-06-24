В «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Бальбуэна

Пресс-служба «Динамо» высказалась на тему возможного перехода защитника «бело-голубых» Фабиана Бальбуэна в «Коринтианс».

«На все слухи, которые ежедневно появляются в любое межсезонье, мы отвечаем исключительно фактами. Бальбуэна 21 июня вышел из отпуска, прошёл медобследование и с 22 июня приступил к тренировкам», — цитирует пресс-службу «Динамо» Metaratings.

Ранее сообщалось, что Бальбуэна может вернуться в «Коринтианс», за который уже выступал ранее.

В минувшем сезоне 30-летний парагваец провёл за «бело-голубых» 31 матч, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.