Экс-футболист «Спартака» оценил шансы Зиньковского заиграть в команде

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в стан «красно-белых». В интервью «РБ Спорт» он оценил шансы новичка заиграть в «народной команде».

«Прогноз 50 на 50. Зиньковский - хороший футболист, но нет уверенности, что он сможет проявлять себя в «Спартаке» так же, как в Самаре», - поделился своим мнением Эдуард.

Зиньковский заключил со «Спартаком» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги полузащитник принял участие в 30 поединках, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.