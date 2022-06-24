Капитан «Спартака» высказался о переходах Рыбуса и Зиньковского

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с журналистами клубной пресс-службы высказался по поводу переходов Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского.

Джикия сказал, что Рыбуса он хорошо знает, так как поляк достаточно долгое время выступает в России. Капитан «красно-белых» отметил, что это качественный защитник, который поможет «Спартаку», как и Зиньковский.

«Всем новичкам удачи, как и всем нам в целом», - добавил защитник.

Напомним, что Мацей Рыбус перебрался в «Спартак» на правах свободного агента из «Локомотива», а Зиньковский перешёл в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов».