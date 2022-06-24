Перевертайло надеется, что Кутепов сможет реанимировать свою карьеру

Главный тренер клуба «Муром» Евгений Перевертайло высказался по поводу возможного перехода защитника Ильи Кутепова в «Пари Нижний Новгород».

Перевертайло сказал «РБ-Спорту», что пока трудно сказать, насколько удачно Кутепов впишется в игру нижегородской команды, ведь в последнее время защитник практически не играл.

«Хочется, чтобы в новой команде Кутепов реанимировал карьеру и громко заявил о себе. Всё-таки Илья был игроком сборной», - добавил опытный специалист.

Напомним, что бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может в ближайшее время перебраться в «Пари НН».