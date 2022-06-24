Соболев отреагировал на переход Зиньковского в «Спартак»

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на переход полузащитника Антона Зиньковского в московскую команду.

Соболев сказал на видео, опубликованном в клубном телеграм-канале, что Зиньковский обманул «Спартак» и подписал с командой соглашение аж до 2027 года, чего не удалось другим футболистам.

«Просто фантастика», - добавил Соболев.

Напомним, что Антон Зиньковский официально подписал с московской командой соглашение до лета 2027 года. В прошлом году в составе самарских «Крыльев Советов» полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ.