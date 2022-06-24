Джикия — о Суперкубке: Будет ли горячая битва? Как всегда

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу предстоящего поединка за Суперкубок России.

Джикия сказал клубной пресс-службе, что ему хочется играть и бороться за титул, так что спартаковцы едут в Санкт-Петербург выигрывать. Защитник отметил, что «красно-белые» оставят все силы на поле.

«Будет ли горячая битва с «Зенитом»? Как всегда», - добавил Джикия.

Напомним, что встреча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится девятого июля на «Газпром Арене». До этого была вероятность того, что «красно-белые» бойкотируют матч, но столичный клуб всё же решил играть.